Vihmastel hommikutel on mu aed täis tigusid, kes õgivad aplalt nii lille- kui ka köögiviljataimi. Hostad on auklikuks söödud ja daalialehtedest on alles vaid ribad. Tavaliselt kogun kümmekonna minutiga pooleliitrise purgitäie limaseid kurjameid. Edasi ei oska nendega aga midagi ette võtta.

Olen kuulnud, et viinamäetigusid süüakse, aga kas süüa kõlbavad ka tavalised teod? Siis võiks ju nad ära moorida ja pintslisse pista.

Otsin retsepte, aga kõik need on viinamäetigude kohta. Äkki ei olegi meie tavalised teod söödavad?

Räägin mõttest kolleeg Madisele, kes võtab seda algul naljana. Pärast nädalast arupidamist pärib ta Tartu Ülikoolist järele, ega teod mürgised ole ja kas võiks neid menüüsse lisada?

Bioloogi vastusest selgub fakt, millest meil varem aimugi polnud.