Maalehe hoidisekonkursi võidu võttis maitsestatud porgandivõie seesamiga

Retsept

Porgandivõie seesamiga

Võtke kaks suuremat porgandit, koorige need ja lõigake pikuti pooleks. Pange ahjuplaadile, niristage peale veidi toiduõli. Küpsetage neid koos mõne küüslauguküünega, kuni porgandid on kuldpruunid. Purustage köögiviljad saumikseriga kui need on veel soojad. Vajadusel lisage veidi õli. Röstige kuumal kuival pannil seesamiseemned ning segage ka need püreesse.

Soovi korral võib juurde panna riivitud Forte või muud parmesani tüüpi juustu. Lisage maitse järgi hakitud peterselli või ka värsket koriandrit, värskelt pressitud sidrunimahla, soola ja purustatud pipart. Mõnus määre ongi valmis.

Muidugi saab igaüks vastavalt oma maitsele panna kas rohkem või vähem küüslauku, seesamiseemneid või maitserohelist. Oluline on, et porgandile tekiks ahjus pruunikas serv – just see annab võidele mõnusa meki.

Porgandivõiet võib serveerida näiteks koos maitsva koduse sepikuga kas hommikusöögiks, supi ja salati kõrvale või lihtsalt suupisteks. Väga hästi sobib ka ahjus krõbedaks küpsetatud tortillakrõpsuga, ise valmistatud seemnenäkileivaga ja ka võileivatordi vahele.

Kui soovite võiet hoidistada, siis lisage võidepurgi peale kindlasti kiht õli.