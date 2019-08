Kuused on käbide all lausa lookas, toomingad pole varem nii kaua õitsenud kui tänavu kevadel ja laudapääsukestel on praegu veel pisikesed pojad.

Maalehe ilmatargad selgitavad, millist sügisilma sellised loodusmärgid ennustavad. Kas on oodata korralikku tormi, millal saabuvad öökülmad ja kas sügis on päikseline või sajab palju?