Maalehe ilmatargad: kuumalainetega on selleks korraks ühel pool

Võru lähistel toimetava Enno Kalde sõnul saavad praegused jahedad ja tibutavad ilmad peatselt, augusti esimese nädala lõpuks läbi ja ilm paraneb.

Nii tuleb august põllumeestele igati hea koristuskuu. Muidugi, meie oludes on see paratamatu, et üksikutest vihmahoogudest ka pääsu pole, kuid need suuresti põllutöid ei sega. Valdavalt on ilm kuivapoolne.

„Põllumees peaks võimalusel augusti lõpuks viljavõtu lõpetama, sest septembri algul pöörab ilm jälle pilviseks ja kimbutavad sajuhood, ega vihm taeva jää,” märkis Kalde.

Maalehe ilmatark Arvo Saidla Raplamaalt prognoosib augusti keskpaigani hoovihmadega ilmu, kusjuures idapoolses Eestis on sajusem, läänepoolses kuivem.

Kuu keskpaigast läheb ka soojemaks: kui esimesel poolel on sooja enamasti 15 ja 20 kraadi vahel, siis teisel poolel juba üle 20 kraadi, mis on viljakoristuseks ideaalne.

Põrgukuumust augustis tulemas pole.

Kuna tuuled on sageli üsna tugevad, siis need kuivatavad ka hommikuse kaste ruttu ära.

Puhkajale on samuti augusti teine pool ja veel ka septembri esimene pool sobivad. Puhata seega lõikuskuul saab, kuid kas siis ka rohkelt päikest võtta on, selles ilmatark kahtleb.

„August pakub mõõdukalt kõike. Üldiselt on küll tuulisevõitu, kuid seda paremini ta vilja kuivatab,” ennustas Saidla.