Maalehe ilmatarkade suur kevadeennustus: kas talv on läbi? Mida toovad lähikuud?

Rein Raudvere rein.raudvere@maaleht.ee RUS 32

Ilmatarkade kevade-ennustuse kohaselt peavad linnud veel mõnda aega lumel patseerima, sest tänavune kevad tuleb hiilimisi ja aeglaselt. Sven Arbet

Kuigi veebruar on olnud varakevadiselt soe, ei usu Maalehe ilmatargad, et päris kevad ise varajane oleks. Hea uudis on see, et lähikuud on pigem kuivapoolsed ja suuremast porist peaksime pääsema.