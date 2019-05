Öeldakse, et kui talvel välku lööb, ära taha midagi head. Ei olegi muud kui vaid pahad märgid.

Suvi on siis kõige mõnusam, kui tervis on hea. Juuli peaks tulema suve kõige soojem kuu, aga mitte selline, nagu oodatakse. Juuli omapäraks on kaks haruldast loodusnähtust.

Järgmise 40 aasta jooksul tuleb mõni üksik helge suvi. Igas veetünnis peab olema ikka natuke sitta ka sees!