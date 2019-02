Maalehe toimetus soovitab tänaseks päevaks neid isamaalisi laule

Kristeli jaoks on alates liivakastiaegadest isamaalisusega seotud laul olnud “Jää vabaks Eesti meri”.

“Seda laulis tõsiselt ja sõjakalt Mare Garšnek filmis "Me olime 18-aastased". Lapsena ma armastasin väga laulda, ja just täiskasvanute laule. Sedagi laulu karjusin koduhoovi keldrikühmult seni, kuni isa tuli ja keelas mul selle laulu laulmise ära, väites et muidu viiakse meid vangi. Hirmutas ära küll, aga seda ilusam see viis tundus.”

Liile meeldib kõige enam “Mu isamaa armas”.

Kristiina ütleb, et “Vabadus valatud verest” on lihtsalt 24. veebruariks sobilik laul.

“Meeleolukas. Või siis ilus, kuidas soovid. Kuidagi arusaamatu, et seda nii vähe mängitakse neil päevadel, mil võiks isamaalisi laule mängida.”

Mari K lemmik on “Eesti muld ja Eesti süda”

Madis leiab, et Bonzo album “Ei saa mitte vaiki olla” on kaasalaulmiseks kõige parem.

Rein S saadab vaatajate poole teele isamaalise laulu koos tantsuga, mida esitas koos tuhandete aatekaaslastega XI noorte tantsupeol 2011. aastal, mil kuulus Tarvanpää õpetajate rühma koosseisu.

“Tõtt öelda olid algul kahtlused suured, kas ikka Helena-Mariana Reimanni uusloominguna sündiv tants suudab ära kanda, tänaste noorteni tuua Urmas Alenderi ja Ruja ühe võimsama ballaadi iva ja oa? Aate, mille sõnad sõnastanud Lydia Koidula juba aastal 1867? Suutis küll ja veel kuidas! Suutis nii, et kirjutasin isegi Urmas Alenderile rokkarite taevasse kirja. Uskumatu, et veel eelmisel suvel kohtasin inimest, kellel see meeles oli.”

“Siin pole selgitusi vaja, Siiri silmis on kogu me maa, universum takkatippu.”