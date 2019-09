Maaleht ootab oma lugejatele saadetud kolekirjade näiteid

Maalehe artikkel ”Kolekeele meistriklass: vald saatis välja kirja, millest keegi aru ei saanud” on pälvinud rohkelt tähelepanu, sest paljudel on olnud probleeme bürokraatlikest tekstidest arusaamisega.

Et me tegevus kantseliidi tõrjumisel tulemusrikkam oleks kutsume nüüd oma lugejaid üles saatma meile kantseliidist kubisevaid ehk kolekeelseid ja arusaamatuid tekste, mis on teile viimasel ajal saabunud asutustest-organisatsioonidest. Kindlasti mainige tekstinäiteid lähetades ära ka nende allikas.

Meil pole plaanis pole mitte üksnes ehmatavate tekstinäidete avaldamine, vaid püüame koostöös Eesti Keele Instituudi keelekorraldajatega teile abiks olla tekstide inimkeelde tõlkimisel. Püüame ka koostöös õiguskantsleri bürooga otsida lahendusi kolekirjade arvukuse vähendamiseks. Loodame, et ju on meie aktsioonist kasu ka tekste tootvaile-levitavaile ametnikele helgema ja keelekaunima tuleviku kujundamisel.

Kutsume inimesi ka üles julgusele saata arusaamatu tekst koos selgitusesoovi ja tõlkenõudega tagasi otse saatjale. “Igal inimesel on õigus aru saada tema elu puudutavast teabest.” Ja veel: “Inimene tohib alati selgitust küsida.” Seda rõhutavad nii keelekorraldajad kui ka õiguskantsler.

Andke aga meile kindlasti teada, kuidas tõlke nõudmine läks ja millise tulemuseni viis.

Teie kirjad kantseliidi kimbutamiseks on oodat­ud aadressile rein.sikk@maaleht.ee.