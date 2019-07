MAALEHT SIBERIS | Eesti kalameeste saagiks langes ... droon

Maalehe ajakirjanikud Andres Eilart ja Rein Sikk kasutasid võimalust, et õppida Siberis 475 kilomeetri pikkuse Mana jõe ääres Ust-Mana küla elanikelt kalastamise tarkusi. Varahommikul kell 6 Krasnojarskist alanud retk päädis pooleteise kala kättesaamise ja perepoja drooni jõevoogudesse langemisega.

Esiteks saime aga kalatarkustest teada, et erinevate Mana jõe kalade püügiks kasutatakse nii tavalisi kui ka punakaks toonitud kärbsevastseid, mida hangitakse kaubandusvõrgust ja hoitakse kasutusvalmina külmikus. Loomulikult kilekotti pakituna. Midagi nii kiiresti liikuvat kui Siberi kärbsevastne, on raske ussikeste hulgast leida, kogesime kotte avades. Vihmaussi ja kärbsevastse liikumiskiiruste võrdlemine on umbes sama mis gepardi ja kilpkonna oma jälgimine.

Aga püügiks kasutatakse ka meilgi tavalisi vihmausse. Lisaks ka vee-elukaid, keda meid lahkelt juhendanud endine tehasejuht ja tänane pensionär Valeri Vesnovski korjas jõest, kivide alt.

Siberlane, Ust-Mana küla elanik Valeri Vesnovski koos ühe suurima püütud kala, 10kilose haugi peaga. Foto: Rein Sikk

Muudkui vehi

Kui Eesti aeglase vooluga jõgedes on kalapüük peamiselt korgi jälgimine, siis Siberi kiirevoolulisel Manal tuleb kogu aeg tööd teha. Uss vette, silm sirama, et kus korki näha, ning kui mõnekümne sekundi möödudes on nii konksu otsas olev uss kui ka õngekork sinust möödunud, tuleb need veest välja tõmmata ning taas ja taas hoogsa heitega voogudesse saata ning enda eest läbi ujuda lasta. Ning nii läbi tundide kuni ämbrid on kalu triiki täis. Või jäävad tühjaks.