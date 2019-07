MAALEHT SIBERIS | Erilise reisi võitnud tellijaid vaimustab Krasnojarski liiklus ja linna puhtus

Laupäeval oma Siberi reisi lõpetavas Maalehe 47liikmelises seltskonnas oli Aiki ja Vello Marveli retk eriline muuhulgas ka selle pärast, et see langes sõna otseses mõttes sülle.

Hiiumaa vallavalitsuse raamatupidaja Aiki Marvel tunnistas, et ei suutnud Siberi reisi võidust teatavat kirja tükk aega uskuda ja tõsiselt võtta. „Äkki ka selle pärast, et see saabus aprilli alguses, muudkui venitasin vastamisega, sest ei suutnud uskuda.”

Väiketalunik Vello Marvel naeratab ta kõrval iseteadlikult. Nad elavad Hiiumaal Vilivalla külas, mis jääb Pühelepa osavalla territooriumile. Rendile võetud heinamaa on aga seal, kus asub kuulus Tubala vai, jah, just seesama tähtis post, mis hiidlaste maad mere põhja küljes kinni hoiab.

Kui aga ükskord selgus, et Maalehe teatega on tõsi taga, siis oli paarikümne elanikuga Vilivallas rõõmu rohkelt. Maalehel, muuseas on ammune tava oma tellijaid tasuta reisile saata.

Aiki ja Vello Maivel Siberis Ovsjanka külas, kus elas kuulus kirjanik Viktor Astafjev, kelle raamatuid on tõlgitud ka eesti keelde. Foto: Rein Sikk

Saatuslik kartulivõtt



Aiki on hiidlane 1986. aastast. „Käisin Tallinna tehnikumiga kartulit võtmas ja siis see kõik algas,” kostab ta Vello poole vaadates. Sellest ajast saati on nende postkastis alati ka Maaleht käinud.

Mis Siberisse puutub, siis kontrastid olla siin Hiiumaa inimeste jaoks ikka vapustavalt suured küll.