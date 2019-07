MAALEHT SIBERIS | Supergiid Kuno Raude, kelle hobiks on ... monumentide rajamine

Rein Sikk

Kuno Raude Krasnojarskis Foto: Rein Sikk

Kes meist ei teaks Lurichi monumenti Väike-Maarjas või Rakvere vabadussammast, küll aga on vähem teada tõik, et need sambad võiksid ka olemata olla ilma arhitektist Kuno Raude väsimatu õhutus- ja kihutustööta, mis tipnes mullu Siberis küüditatud eestlaste mälestusmärgi avamisega.