Maaleht tõi müüki Balti keti 30. aastapäeva meenemündi

Mündi serv on vase ja nikli sulam, kuid kaetud puhta kullaga. Seda kaunistavad detailid, mis pärinevad Balti ketist tehtud fotolt. Südamikuna ilutseb tammepuidust element juubelinumbriga, mündi tagaküljel on kujutatud inimketi trajektoori läbimas kolme riigi kontuure.

Materjali valik on sümboolne. Tamm on puu, mis kehastab tugevust ja jõudu. Eesti ja eestlus on Maalehele kui suurimale nädalalehele südamelähedased teemad. Lehes seistake selle eest, et ka tulevased põlved mäletaksid sündmusi, mis on meie ühiskonda muutnud.

Kokku vermiti 5000 münti ja ühe meene hind on 25 eurot (lisandub saatmiskulu 4,99 eurot). Tellimiseks tuleb kirjutada klienditugi@ekspressmeedia.ee või kontakteeruda Mündiäriga. Huvilistel tasub meeles pidada, et meene tiraaž on rangelt piiratud!

Ajaloost

23. augustil 1989 toimunud poliitilises meeleavalduses ühendasid umbes kaks miljonit inimest käed ja moodustasid 600-kilomeetrise inimketi läbi Baltimaade. Nii kinnitati oma soovi vabaks saada. Selle lühikese ja rahumeelse poliitilise demonstratsiooni järelkaja kõlas veel kaua. Balti rahvaste vaikiv meeleavaldus liigutas läänemaailma ning andis iseseisvuspüüdlustele veel suurema tõuke, mis kulmineerus peagi Eesti, Läti ja Leedu iseseisvumisega. 2009. aastal lisati Balti kett UNESCO maailmapärandi nimekirja.