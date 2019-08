Maaleht tõi müüki Balti keti meenemedali

Maalehe ja Eesti Mündiäri koostöös valmis Balti keti 30. aastapäeva medal. Huvilistel on võimalik ainulaadne meene soetada 25 euro eest.

Medali serv on vase ja nikli sulam, kuid kaetud puhta kullaga. Seda kaunistavad detailid, mis pärinevad Balti ketist tehtud fotolt. Südamikuna ilutseb tammepuidust element juubelinumbriga, medali tagaküljel on kujutatud inimketi trajektoori, mis läbib kolme riigi kontuure.

Materjali valik on sümboolne. Tamm on puu, mis kehastab tugevust ja jõudu. Kokku vermiti 5000 medalit ja ühe meene hind on 25 eurot (lisandub saatmiskulu 4,99 eurot).

Tellimiseks tuleb kirjutada aadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee või kontakteeruda Eesti Mündiäriga. Huvilistel tasub meeles pidada, et meene tiraaž on rangelt piiratud!