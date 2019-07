Maaleht viis maasikad laborisse: asi on hull, Eesti talu maasikast leiti keelatud kemikaali

Jaanipäevanädala alguses suundusid Maalehe ajakirjanikud turule ja poodi maasikaid ostma, et saata need laborisse analüüsida. Toimetus otsustas korraldada eksperimendi, sest hiljutisest riigikontrolli auditist selgus, et meil tarbijatena pole aimugi, milliseid jääke ja kui suures koguses puu- ja köögiviljadest leitakse.

Eraldi nimetab audit just maasikaid, sest kolm aastat tagasi leiti taimekaitsevahendite jääke kõigist importmaasikatest võetud proovidest ja 29 protsendist Eestis tavapõllunduses kasvatatud maasikatest.

Tegemist pole lihtsa prooviga. Sellist analüüsi saab teha üksnes Sakus asuvas maailmatasemel põllumajandusuuringute keskuse jääkide ja saasteainete laboratooriumis. Laboris uuritakse taimset päritolu proovides gaasikromatograafi ja vedelikukromatograafiga kokku 362 toimeaine jääke. Tegemist on kalli analüüsiga, mille üks proov läheb maksma 408 eurot. Krõbe hind on ka põhjus, miks kontrollivad ametkonnad neid proove palju ei telli. Ehkki – kas rahva tervisele saab panna hinnasildi?

Vastused saabusid nelja tööpäeva pärast ja võtsid õhku ahmima, sest kuigi puhas polnud ükski proov, valmistas kõige halvema üllatuse just palavalt armastatud Eesti maasikas, mille kohta labor soovitas tungivalt kohe põllumajandusametile häiret anda. Seda ka tegime.

Tulemusi palusime selgitada Eesti Maaülikooli toidu- ja keskkonna toksikoloogia professoril Tõnu Püssal.