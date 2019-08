Maapoepidajad ootavad riigilt toimetulekuks maksusoodustusi

"Kõik need maksud, tööjõumaksud on ju täpselt samad, kas me peame poodi Tallinnas, kus on palju rahvast, või siin, kus on vaid paarsada inimest. Siis peabki tunduvalt rohkem pingutama, et inimesi siia poodi saada," ütles Leevi poe juhataja Lii Toots.

"Maksusüsteem võiks olla paindlikum, eriti just Lõuna-Eestis, kus turismihooaeg on kõige suurem tööaeg. Kui sul on vaja kedagi tööle võtta, siis sa saad võtta vaid hooajal ja teatud päevadel, aga me teame, et kui keegi tuleb tööle, siis on maksud täis sellega, olenemata sellest, mitu päeva ta tööl on," lausus Niitsiku külas poe avanud Külli Pähn.

Teisipäeval maapoodide pidajatega kohtunud president Kersti Kaljulaid tõdes, et tegemist on teemaga, mida ettevõtjad on soovinud palju arutleda, ent mis praeguse maksusüsteemi juures pole siiski mõeldav.

