Maarahvas: korraldatakse "maale elama" kampaaniat, samas tehakse elu maal põrguks

“Kui tellimishind tõuseb, siis inimesed loobuvad lehtedest, see mõte ja hirm on neil tegelikult päris suur,” meenutab Räpina valla Linte külakeskuse perenaine Tiina Ibragimova üht hiljutist kuuldud seltskondlikku vestlust.

Ta nendib, et see on järjekordne hoop maainimestele, kel niigi iga sent arvel. Viimase kümmekonna aasta sees on Linte külast kadunud peaaegu kõik avalikud teenused ja institutsioonid. Ajalukku on vajunud postkontor, kauplus, ligidal Naha külas asunud kool.

“Nii need ääremaad surevad või suretatakse välja,” leiab külakeskuse perenaine.