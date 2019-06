Maardulased pääsevad aastaid kestnud nöögist bussifirmaga Temptrans

Samaaegselt AS SEBE poolt teenuse alustamisega lõpetavad AS Temptrans ja AS Esvil-Reisid Tallinn-Maardu vahel sõitvate kommertsbussiliinide 221, 285, 286 ja 288 teenindamise.



Kommertsliinide lõpetamisest tulenevalt on osaliselt tagatud nende liinide jätkumine avalike bussiliinidega.



Kommertsliin 221 reisid on osaliselt kaetud avaliku liiniga 170

Kommertsliin 285 reisid on kaetud avaliku liiniga 172

Kommertsliin 286 reisid on osaliselt kaetud avaliku liiniga 171

Kommertsliin 288 reisid on osaliselt kaetud avaliku liiniga 173, mille algus- ja lõpp-peatus on Pirita.





Allikas: Põhja-Eesti ÜTK

Maardu liinigruppLiin 100 Tallinn (peatus Laikmaa) – Laagna – MaarduLiin 101 Tallinn (peatus Laikmaa) – Peterburi tee – MaarduLiin 102 Tallinn (peatus Balti jaam) – Laagna – Muuga – MaarduLiin 103 Tallinn (peatus Bussijaam) – Ülemiste – Lagedi – Loo – MaarduLiin 170 Tallinn (peatus Laikmaa) – Laagna – Kärmu – MaarduLiin 171 Tallinn (peatus Laikmaa) – Peterburi tee – Loovälja – MaarduLiin 172 Tallinn (peatus Laikmaa) – Laagna – Muuga – MaarduLiin 173 Tallinn (peatus Pirita) – Muuga – MaarduViimsi liinigruppLiin 114 Tallinn (peatus Balti jaam) – Pirita – Haabneeme – RohuneemeLiin 115 Tallinn (peatus Balti jaam) – Pirita – Mähe – Randvere – TammneemeLiin 174 Tallinn (peatus Balti jaam) – Pirita – Viimsi – HaabneemeVangla liinLiin 160 Tallinn (peatus Balti jaam) – Peterburi tee – Soodevahe (Vangla)