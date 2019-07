Maasikakasvatajate liit viskas tarbijaid petnud talu liikmete hulgast välja

“Meie jaoks on oluline, et tarbijal oleks kvaliteedi garantii ja ta saaks usaldada kaupa, mida endale soetab,” sõnas Lillemets.

Viimaste andmete ilmnemisel ja VTA kinnitusel, et Sepakõrtsi talu on müünud oma letilt marju, mis ei kuulu talle, on Eesti Maasikakasvatajte Liit otsustanud Sepakõrtsi Talu oma liikmete nimekirjast välja arvata.

“Meil on väga kahju, et selline kurioosne juhtum on aset leidnud. Tulevikus pingutame veel rohkem, et tõestada eesti maasika head kvaliteeti,” sõnas Lillemets.

Juba siis, kui sai avalikuks, et Sepakõrtsi talu maasikatest võetud proovides oli keeltatud aineid, ütles Lillemets Maalehele, et on enam kui kindel, et see ei olnud talu enda maasikas.

„Ei tea, kas ta müüs teadlikult või teadmatult oma leti pealt piiritagust maasikat. Ma ei saa seda väita, aga kipun arvama,” rääkis liidu juht toona.

Sepakõrtsi talu on maasikakasvatajate liidu liikmena osalenud varasemalt ka maasikafestivalidel.