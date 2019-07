“Tõelist allergiat põhjustavad maasikad väga harva,” selgitas Tallinna Lastehaigla lastearst-allergoloog Karin Puks. “Pärast maasikate söömist võib aga lööve tekkida üsna sageli.”

Põhjuseks see, et maasikad kuuluvad toiduainete hulka, mis vabastavad organismis aktiivseid aineid, mida nimetatakse biogeenseteks amiinideks. Kõige tuntum nendest on histamiin, mille suures hulgas vabanemine võib põhjustada ägedat nahalöövet, mida peetaksegi allergiaks