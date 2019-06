Maire Aunaste: kuidas leida Kokaviidikal naist, kui küla ennastki ei leia?

Maire Aunaste maire.aunaste@maaleht.ee RUS

“Kuule, seda kohta ei leia ju keegi üles! See on peidus küla. Herbert Ving on ka peidus,” heidab Maire Aunaste Rainile ette. Madis Veltman

Eelmise nädalani arvasin, et Kokaviidika küla, nagu ka Herbert Ving, on lihtsalt ühe huumorisaate väljamõeldised. Aga Google’i kaart näitas, et sellenimeline küla on olemas ja seegi info oli kirjas, et seal elab 23 inimest!