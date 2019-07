Maksuamet: vanaema Maalit me ei karista, retsidivistidega tuleb minna lõpuni

Kui suur on Eesti turgudel toimuva varimajanduse maht?

Praegu me ei ole turge eraldi vaadanud. Turgudel kui sellistel ei ole kogu maksukahjus tervikuna kindlasti kandev roll, kuhu peaksime oluliselt ressurssi suunama. Seal toimuvat vaatame jaekaubanduse kontekstis tervikuna.

Te tahate öelda, et turgude käibed on väikesed ja sellepärast ei ole maksuametil mõtet neid puistata?

Me oleme teinud ja teeme ka edaspidi turgudel kontrollvaatlusi, et saada aru, mis seis on. Aga oleme selles mõttes realistid, et ega ühekordne kontrollkäik ega puistamine pikas perspektiivis ei aita.