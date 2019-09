Manija saarekeskuse tee ja hõljukiplats said uue katte

Augusti teises pooles alanud remondi käigus rekonstrueeriti Manija sadama ja saarekeskuse vaheline 870meetrine teelõik.

Enam kui kümmekond aastat tagasi ehitatud mustkattega tee, mis kulgeb sadamast kuni saare kõige kaugema tipuni, oli sadamapoolsest otsast tugevalt rööpasse vajunud ja auklik.

Remontimise käigus likvideeriti rööpad ja augud ning teelõik sai uue katte.

Sama projekti käigus remonditi ka saarel asuv 300ruutmeetrine hõljuki maabumisplats.

„Varem muutus maabumisplats märjal ajal väga poriseks ja see tegi reisijate hõljukile saamise küllaltki ebamugavaks. Nüüd seda enam ei juhtu, kuna remondi käigus paigaldati maabumisplatsi alla geotekstiil ja plats sai uue kruusast katte. Algselt kaalusime ka mustkatte rajamist, aga spetsialistide hinnangul lõhuks see hõljuki õhkpadja „seelikut“,“ selgitas Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse Tõstamaa projektijuhti Alo Tomson.

Sadama ja saarekeskuse vahelise teelõigu ning hõljukiplatsi rekonstrueerimine läks maksma 32 528,95 eurot.

Sellest summast moodustab 27 649,61 eurot väikesaarte programmi toetus ja 4879,34 eurot Pärnu linna finantseering.

Veevõtukoht, mida saarel praegu rajatakse, on Manijal päris uus asi.

Saarel on küll olemas päästetehnika, ent sel ei ole siiani olnud võimalik aastaringselt kustutusvett saada.

„Võhikule võib tunduda, et mis see siis ära ei ole, kuna meri on ju ümberringi, kuid päris nii lihtne kustutusvee saamine siiski pole. Meri on kalda ääres tihilugu väga madal ja kaugemalt ei suuda veepumbad vett imeda. Ei maksa unustada sedagi, et meil on neli aastaaega ja õnnetus võib juhtuda ka siis, kui looduslikud veekogud on jääs,“ märkis Tomson.