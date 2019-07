Männiku talu seltskond on võõrustamiseks valmis

Raplamaal Männiku talus elavad kuulsad piimalambad ja nende seltsilised on eelseisvateks avatud talude päevadeks valmis nii vaimselt kui füüsiliselt. Nii ütleb Kehtna vallas asuva Männiku talu perenaine Kaisa Tähe, kelle selgitusel ootavad eeloleval nädalavahetusel külalisi peale lammaste ka kitsed, hobused ja slovakkia tšuvatsid.

Need viimased on karjakaitsekoerad, tänu kellele on Männiku talu lambad ja kitsed metskiskjate eest kaitstud.

Külalisi tervitavad nad aga perenaise sõnu hea meelega, sest nad on loomu poolest sõbralikud, nagu kõik teised Männiku talu nelja- ja kahejalgsed isendid. Talu turvameeskonda kuulub praegu kolm täiskasvanud karjakaitsekoera. Nad on perenaise kirjelduse järgi viisakad turvamehed, kes läheb sissetungijale kallale ainult viimases hädas.

„Meie talu on metsade keskel raba serval, kus tsivilisatsioon lõpeb ja algab metsik loodus, kus võib kohata hunti, ilvest ja karu,” ütleb Kaisa Tähe, tänavusel talukonkursil parima innovatsioonitalu tiitli pälvinud Männiku talu perenaine. „Koer on ainus, mis aitab kiskja vastu, hunt ei tule sinna, kus on koerad.”

Kahel viimasel aastal talutoitude konkursil parima piima- ja talutoote tiitliga pärjatud talu on pannud valmis ka toodanguvaru, mida külastajatele pakkuda. Läinud suve avatud talu päeval söödi perenaise sõnul ära rohkem kui 60 liitrit lambapiimajäätist. Arvestades, et tänavu on avatud talude üritus kahepäevane, tuleb koguda külaliste jaoks suurem varu.

Männiku talu lammaste ja kitsede piimast valmib 200 kg juustu ning sama palju jogurtit ja jäätist kuus.

Tänavusel talukonkursil tunnistati parimaks piimatooteks Männiku talu mango-lambapiimajogurt.