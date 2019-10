MAREK STRANDBERG: süsinikuenergeetika tuleks kohe keelata ja uute tehnoloogiate loomiseks raha juurde trükkida

"Kõige suurem vajalik muutus on süsinikupõhiste energiatehnoloogiate, nagu ka liigirikkust laastavate tehnoloogiate järsk kasutuskeeld ning uute tehnoloogiate loomiseks raha juurde tekitamine. See päevapealt võib tähendada reaalselt viit või kümmet aastat. Küsimus on muidugi selles, et mis on teisel poolel ja mida asemele pakkuda. See eeldab uute kliimakõneluste käivitamist või senistesse läbirääkimistesse keskpankade ja asjakohaste otsustajate kaasamist.

Ega ka Rockefellerile omal ajal ei meeldinud nafta kui selline. Ta ei olnud veendunud puurimispäkapikk, vaid temale meeldis raha ja võim. Nafta oli tee, kuidas sinna jõuda."