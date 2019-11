Marika Valk rajab Lihula mõisa baltisaksa muuseumi

Baltisaksa muuseum koondaks teabe baltisaksa ajaloo ja kultuuri kohta, kirjutab Lääne Elu.

“Sellest saab omamoodi infopank. Baltisaksa mõisad, baltisaksa kunst, haridus, teater maadeuurijad. Et kogu temaatika oleks kättesaadav ühest kohast,” selgitas Valk.

Idee on baltisaksa kultuuriseltsiga juba läbi arutatud. “Muuseum jääb küll Lääneranna valda, kuid sisuliselt on see rahvusvaheline projekt,” märkis Valk.