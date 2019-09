Mart Järvik tutvustab Lõuna-Koreas Eesti digilahendusi põllumajanduses

Lisaks toimuvad visiidi raames ka mitmed kahepoolsed kohtumised.

Täna, 25. septembril toimunud konverentsil esines maaeluminister ettekandega, milles tõi ta välja, et maaelu arengu võti peitub inimese ettevõtlikkuses ja elukestvas õppes.

Mart Järvik lisas: „Esmatähtis on tagada maapiirkondade elujõud, leida efektiivsed võimalused haritud noorte perede maale elama asumise soodustamiseks, eluasemekohtade rajamiseks ning ettevõtlusega alustamiseks. Samas peame senisest enam rõhku panema nii digitaalse kui ka muu infrastruktuuri arendamisele maapiirkondades. Lisaks peame tegelema maaelu mainega, et rohkem noori sooviks maal elada ja tegutseda.“

Maaeluministri sõnul peab põllumajandus olema uuenduslik ja just digitaalsed lahendused võivad sektori noorte jaoks atraktiivseks muuta.

„Tehnoloogilised edusammud viimastel kümnenditel on olnud muljetavaldavad. Meie kõigi ülesanne koostöös OECD-ga on rakendada need nüüd nii väikeste kui ka suurte, noorte kui ka vanade, tänaste ja homsete põllumeeste jaoks tööle, et maal oleks elu arvestatav ja kestlik,“ lisas minister Järvik lõpetuseks.

Maaeluminister viibib Lõuna-Koreas kuni 28. septembrini ning teda ootavad ees mitmed kahepoolsed kohtumised. Kohtumiste eesmärk on esile tõsta, millised on Eesti eksportijate probleemid külmutatud koore sertifitseerimisprotsessi juures, ja uurida võimalusi kahepoolse koostöö süvendamiseks.

Samuti plaanib minister tutvustada Eesti digilahendusi põllumajandussektoris. Mart Järvikut saadab visiidil Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann.