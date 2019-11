Mart Järviku suur plaan: 50 miljonit eurot ja 15 000 hektarit maad üle Eesti

MESis on küpsenud suurejooneline plaan hakata haldama kuni 15 000 hektarit maid, mida põllumehed praegu riigilt läbi maa-ameti rendivad. Uue projekti nimetuseks on maakapital ja selle maht on vähemalt 50 miljonit eurot. Just selles plaanis oli mõeldud kaasa lööma ka ministri endine nõunik Urmas Arumäe.

MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg selgitas, et maaeluminister Mart Järviku soovil on MES koostanud uue strateegia maksumusega 100 miljonit eurot. See raha jaguneb järgmiselt: 50 miljonit läheb kampaania “Noored maale” heaks ehk tagasirände sihtkapitalile, kust soodsa laenu abiga püütakse noori maale elama suunata. Teine 50 miljonit eurot aga läheks maakapitali asutamiseks. Maakapitali abiga hakatakse haldama riigimaid ja kokku ostma teiste omanike maid.

Kui linnainimestele tundub 100miljoniline projekt suisa raha külvamisena, siis ääremaal majandavad põllumehed peavad sellist abi hädavajalikuks.