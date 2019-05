Masendavad arvud: teedel sai surma 5000 suurulukit ja viga kümme inimest

“See on õudustäratav – ühtegi päeva ei lähe ilma õnnetuseta mööda,” nentis häirekeskuse abi- ja infokeskuse juhataja Lea Rämmeld. Kõige värskema statistika kohaselt oli ulukite hukkumisega seotud teateid ainuüksi tänavu maikuu 20 päeva jooksul häirekeskusele tulnud 654.

Tõusva tendentsi põhjuseks on Rämmeldi sõnul see, et teatud metsloomade populatsioon on suurem ja nad satuvad aina sagedamini asulatesse.

Just selle üle imestas ka Maa­lehega vestelnud Tartu elanik Kärt, kel on mitu kogemust auto ette hüpanud metskitsedega.

Vaata ka täpset statistikat ning seda, kudias on loomaga õnnetuse puhul õige toimida!