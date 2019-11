Meeldetuletus jahimeestele | jaht telemeetriseadmega huntidele ja nende gruppidele on keelatud

Hundil on kaelas valget värvi jälgimisseade. Kuna äsja on alanud hundi jahihooaeg, tuletame meelde, et telemeetriaseadmega huntidele ja nende gruppidele on jahipidamine keelatud. Teavitame jooksvalt hundi liikumisest kohalikke jahipiirkonna kasutajaid ja ka ohjamisalade koordinaatoreid. Loodame, et jälgimisseadmega varustatud hunt püssitoru ette ei juhtu ning saab meile oma andmetega veel pikki aastaid abiks olla.

Hundijaht algas 1. novembrist.