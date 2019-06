Meie tegelik olme: pere leppis omavahel kokku, mis päeval keegi end pesta tohib

Eestis on riiklike registrite andmetel üle poole miljoni kasutatava eluruumi, millest enam kui viiekümnes tuhandes ei ole voolavat vett ja vesiklosetti. Statistikaameti andmetest nähtub, et maakonniti on olukord erinev. Kui Ida-Virumaal ja Harjumaal on veeta elamisi alla nelja protsendi, siis Jõgevamaal on neid ligi 37 protsenti ja Võrumaal 33 protsenti.

„Aga nii ongi! See arv on võib-olla isegi suurem,” kommenteeris Võru valla arendusspetsialist Kertu Künnapuu. Ta ütles seda neli päeva kestnud ringsõidu järel, mil vaadati üle nende valla inimestelt laekunud hajaasustuse programmi taotlused, mida oli 104. „Kõik, kes läbi käisime, olidki ilma,” ütles ta. Mõned näited sellest, kuidas meie digiriigis tegelikult elatakse, on peaaegu uskumatud.

Olukord paistab trööstitu ning laias laastus on sellel viis põhjust.