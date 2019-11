Meister koondatud, Vana-Narva makett pakitud, lahendust pole

Ohvitseride kasiino praeguse piiripunkti territooriumil on tõepoolest üks võimalikest variantidest, mida oli kaalutud, kuid mille kohta linn, riik ja Narva Muuseum varasema arutelu käigus kokkuleppele ei jõudnud. Endise ohvitseride kasiino puhul on hea see, et see asub Vanalinnas, sobib maketi eksponeerimiseks oma suuruse poolest ning on ka ise ennesõjaaegne hoone. Seega, riigi valmiduse puhul, seda varianti võiks kindlasti uuesti kaaluda;

Narva Keskraamatukogu ei sobinud oma konstruktiivse lahenduse tõttu (kandvate postide samm on vaid 6 meetrit);

Eesti Rahva Muuseum – meie teada konkreetne pakkumus puudub.

Lisaks teie poolt loetletule on arutusel olnud veel kaks varianti:

Esiteks - endise Narova mööblivabriku ruumid, mis olid pakutud maketti eksponeerimiseks kohaliku ärimehe A.Brokki poolt. Siinkohal peab ära märkima seda, et igasugust erasektori poolt tulnud pakkumist saab linn võtta vaid avaliku konkursi tulemusena.

Teiseks – linn on pakkunud maketi eksponeerimiseks ning selle baasil Narva linnamuuseumi loomiseks taastada Peetri I maja. See võimaldaks taastada tükikese Narva Vanalinna ning samas pakkuda ka maketile täisväärtuslikku eksponeerimisruumi. Selle varianti teostavuse analüüs on hetkel töös.

Millistel viimase kahe aasta linnavalitsuse ja -volikogu ning selle komisjonide istungeil on Vana-Narva maketiga seotut arutatud ja milliste otsusteni jõutud?

Härra Shantsyniga toimus vähemalt 7-8 kohtumist, kus osalesid linnajuhid ning linna poolt asutatud SA Narva Linna Arendus juhatuse ja nõukogu liikmed. Pakuti erinevaid võimalusi antud küsimusele lahenduse leidmiseks, sealhulgas ka nendel tingimustel, mida pakkus härra Shantsyn ise (tema töökoha alles jätmine ja töötasu tõstmine riigi keskmise palgaga samale tasemele).

Tulemuseks oli see, et härra Fjodor Shantsyn lükkas kõik pakkumised tagasi, sealhulgas see, mida pakkus ta ise, kuigi esialgu andis oma nõusoleku. Härra Shantsyn teatas 13.08.2019 kirjalikult Narva linnapeale sellest, et keeldub temale pakutud tööpakkumisest sihtasutuses Narva Linna Arendus.