Mesinikud otsivad võltsmee tuvastamiseks abi Saksa laboritest

EKMÜ juhatuse esimees Mart Kullamaa tõi näite, et kui mesinikud on aktiivse korje ajal söötnud mesilastele suhkrusiirupit, siis tuleb see Eesti laborites tehtavate analüüsidega välja. „Keerulisem on sellega, kui Lätist või Leedust tuuakse mett ja sildistatakse see Eesti meeks. Tegu on pettusega, aga botaaniline keskkond on meil nii sarnane, et võimatu oleks õietolmuanalüüsiga vahet teha,“ rääkis ta.

Kullamaa hinnangul on Eesti turul võltsingute osakaal 20-30%. Kõige rohkem on probleeme importmee suhkrute kompositsiooniga (ehk mett on segatud siirupitega) ning mee geograafilise päritolu valesti sildistamisega. Ta lisas, et importtoode iseenesest ei ole kuidagi halb, kui see on aus ja korrektselt sildistatud kaup.

Eestis on olemas masinad, kuid puudub andmebaas

Võltsingute avastamiseks soovib EKMÜ kasutada Saksa laborite teenuseid, kus kasutatakse tuumamagnetresonants (TMR) meetodit. „Tegemist on analüütilise meetodiga, see tähendab, et ette antud proovi võrreldakse andmebaasis olevate proovidega ja kui proovi kõrvalekalle juba mõõdetud 13 000-st meeproovist on liiga suur, siis saab teatud kindlusega öelda, et see pole mesi või sellega on manipuleeritud,“ selgitas Kullamaa.

Tema sõnul on Eesti ülikoolides TMR-seadmed olemas, kuid puudub meevõltsingute andmebaasi litsents. Seega on Eestis võimalik mett uurida, ent saadud tulemusi millegagi võrrelda pole. Kullamaa rääkis, et litsentsi peaksid taotlema teadusasutused või laborid, kuid see on küllaltki kallis ja tasub ära vaid suure hulga proovide korral. Ta lisas, et ei näe probleemi Saksa laborite teenuste kasutamises.