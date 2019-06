Metropoliit Stefanus: Euroopale on suureks ohuks marurahvuslus, mis sulgeb inimesi nende enesekesksusse

“Tänane suur oht, mis meid Euroopas kahjuks varitseb, on marurahvuslus, mis sulgeb inimesi nende enesekesksusse. Selle asemel, et pakkuda Euroopale ühte suurt inimlikku perekonda, jätavad mõned meie Euroopa juhtidest mulje, et pigem oleks vaja ehitada müüre rahvaste vahele. Seda kõike selleks, et hõlpsamini riike sulguma sundida, ise samal ajal kõigest sellest kasu saades. Kõige olulisem kasu peaks olema vabadus, aga, et seda koos teistega jagada… ei!” ütles metropoliit Stefanus.

Ta rõhutas, et loomulikult tuleb kõike juurutada realistlikult ning vastavuses riigi võimekusega vastu võtta ning lõimida tulijaid nii, et kõik võiksid rahus ja õitsengus elada.

“Aga mitte kõike kõrvale heita ja mitte soovida millestki midagi kuulda ega arvesse võtta teiste veendumusi,” sõnas metropoliit.

Ta märkis, et inimkonna ajaloos on alati olnud põgenikke, pagulasi ning võõramaalasi, kes otsivad teistest riikidest abi ning viitas, et see on juhtunud ka eestlastega poole sajandi eest, kes otsisid ja ka leidsid peavarju teistes riikides.