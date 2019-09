Metsandussektor pani Eesti kliimaneutraalseks muutmise kavale õla alla

Metsade kasv ja puidust tootdete valmistmaine mängivad olulist rolli süsiniku sidumisel. Seetõttu on metsa- ja puidusektor üks väheseid majandusharusid, millel on pakkuda tänastele keskkonnaprobleemidele leevendavaid lahendusi.

Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaid on öelnud, et Eesti eesmärk võiks olla kliimateadlike lahendustega muust maailmast sammu võrra ees käia.

Tippteadlane sel sügisel Eestis

Aktiivset metsandust kui ühte olulist lahendust tänasele kliima kriisile näevad erinevad teadlased üle maailma. Metsade uuendamise ja puidust toodete positiivset mõju Eesti kliimavöötmes toonitab näiteks rahvusvaheline kliimateadlaste raport IPCC.

Üks on metsade uuendamise positiivne mõju atmosfäärist süsiniku sidumisel. Kuid raportist selgub lisaks, et kui puidus sisalduv süsinik kantakse üle puidust valmistatud pikaajalistesse toodetesse, omab see tänastele keskkonnaprobleemidele positiivset mõju. Kui nende puidust toodetega asendatakse naftapõhiseid tooteid on kasu keskkonnale juba mitmekordne.

Sel sügisel Eestisse esinema tulev teadlane Peter Holmgren, Rahvusvaheliste Metsandusuuringute Keskuse endine juht, sõnas: “On oluline, et inimkonnal oleks selge visioon, kuhu jõuda. Meie eesmärk peaks olema heaoluühiskonna säilitamine fossiilkütusevabalt. Metsandus

koos metsatööstusega on selle lahenduse üks olulisi alustalasid.”