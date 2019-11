"Kui moemajad kuulutavad, et nad on aastaks 2020 täielikult keskkonnasäästlikud, siis on see jama. See lihtsalt ei ole võimalik. Seda ei juhtu järgmise kümne aasta jooksul. Seni tegelevad nad vaid rohepesuga.

Alustasime koostööst moetööstusega, kuna selle maht ja vajadused on kõige suuremad.

Suudame teha ka rehvi sisekihti Saksamaa kiirteedel kihutavatele masinatele või isegi vormel 1 autodele. Praegu tehakse seda puuvillast. Katsed näitavad, et meie materjal on peaaegu kaks korda tugevam kui puuvill. Polüestrist sisekiht võib sellistel kiirustel kõrge temperatuuri tõttu sulada. Lisaks saab puidust teha toidupakendeid, sidemeid või imikute mähkmeid.#