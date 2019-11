Millistes Eesti piirkondades toimub kõige rohkem autode ja metsaloomade kokkupõrkeid?

Iga aastaga muutuvad õnnetused metsloomadega Eesti maanteedel järjest tõsisemaks probleemiks. Õnnetused juhtuvad enamasti seal, kus liiklus on aktiivsem, selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud analüüsist.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuht Martin Kukk selgitas, et kindlustusselts on viimase aasta jooksul registreerinud loomadele otsasõitude kasvu 12%.

„Enim õnnetusi metsloomadega on juhtunud Harjumaal (15%), Tartumaal (10%), Pärnumaal (10%) ja Lääne-Virumaal (7%), kõige vähem aga Hiiumaal (2%), Läänemaal (3%) ja Valgamaal (3%). Samas ei ole liikluses osalevate autode hulk ainus faktor, mis metsloomadega seotud õnnetuste arvu määrab. Oma osa on ka teid ümbritseval looduskeskkonnal, loomade elukohtadel ja liikumisteedel. Näiteks on Jõgevamaal ja Võrumaal juhtunud metsloomadega rohkem õnnetusi (vastavalt 6% ja 7%) kui Ida-Virumaal (4%), liiklusaktiivsusest olenemata,“ selgitas Kukk.

Kõige enam on õnnetuste arv tõusnud Pärnumaal

Metsloomadega seotud õnnetused on Pärnumaal aastaga sagenenud ligi kaks korda. Õnnetuste arvu olulist suurenemist on märgata ka Valgamaal (kasv 73%), Võrumaal (58%), Viljandimaal (26%), Saaremaal (24%) ja Järvamaal (23%).

„Kui kitsede ja rebastega juhtub enim õnnetusi Harjumaal, kus on kõige rohkem autosid, siis just Pärnumaal toimub kõige enam õnnetusi põtrade ja kährikutega. Jäneseid satub õnnetustesse kõige rohkem Lääne-Virumaal. Seega loomaliikide vaates on maakonniti teatud erinevused, kuid laiemalt vaadates on peamisi faktoreid siiski liiklusaktiivsus, millest tulenevalt juhtub mõnes piirkonnas rohkem õnnetusi,“ lisas Kukk.

Kuidas käituda õnnetuste puhul?