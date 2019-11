Mingit möödasõitu ei olnud, veok oli risti teel. Signe Lahteinil polnud võimalustki

Liiklusekspertiis tuvastas, et just Türgi kodanik Ramazan Taşcı oli see, kes valis vale sõidukiiruse, kasutas valesid juhtimisvõtteid, keeras rooli vasakule ning kaldus koos haagisega Tallinna poolt tulles enne Adavere tuulikut vastassuunavööndisse.

Taşcı polnud aga sellist olukorda, et asfalt on must, kuid selle peal on tegelikult jää, üldse varem kogenud. Ka talvine sõidukogemus puudus. Keerulistes ilmaoludes ei suutnud ta masinat valitseda, ja kuigi oma autorongile lubatud 80 km/h ta ei ületanud, oli kiirus ikkagi liiga suur.

Niipalju sai aga selgeks, et esimene info, nagu oleks Laht­ein teinud möödasõitu ja ei jõudnud tagasi reastuda, võis alguse saada viisist, kuidas Taşcıi küsitleti.

Tema jutu järgi võtsid politseinikud kohapeal ütlused Google Translate’i tõlkeprogrammi abil.

