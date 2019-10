Minu koduplaneet vajab küll päästmist

Annaliisa Post tudeng RUS

Kuueteistaastane Rootsi tüdruk Greta Thunberg on oma protestisõnumiga tõmmanud kaasa miljonid noored üle maailma, et võimul olev generatsioon võtaks midagi ette kliima soojenemise vastu. Scanpix

Kliimaaktivist Greta Thunberg on globaalse soojenemise teema ülal hoidmisega ära teinud tänuväärse töö, ent leidub hulk inimesi, kes on seisukohal, et meie planeet ei vaja kaitset ega päästmist.