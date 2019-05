Mis juhtus Anttilaga ehk Eesti–Soome ärigigandi pöörane edu ja kuulsusetu lõpp

Tauno Tuula (64) on Viljandi kõige tuntum ärimees, endine linnavolikogu liige, kes enda sõnul peab nüüd pensionipõlve. Enamiku Eesti perede telerilaual on seisnud Anttila müügikataloog, mille kaubavalik oli nõukogude ikkest tulijaile pimestav ja ahvatlev.

Keegi teine ei tulnud vahetult pärast taasiseseisvumist nii suurejoonelisele äriideele. Tuula arvutis on Anttila-aegade arhiiv, mis kirjeldab toonaseid sündmusi nii, nagu need tollal juhtusid, mitte tagantjärele.

■■■

Milliseid kriitilisi hetki teil on Anttila ajast meeles?

Ükskord käis meil kontoris keegi “katust” pakkumas. Sai ilusti kohvi pakutud. Küsisid vist 30 000 krooni aastas “katuse” eest.

Vennad hakkasid huvi tundma: mida te arvutate? Ütlesin, et mul oli eile teine pakkumine “tapmine 5000 krooni nägu”. Kui teid on kuus tükki, siis aastamaksuga saan teist lahti. Kutid jätsid kohvitassid poolikuks ja läksid mõtlikult ära.

Kui alguses Soomest kaupa tõite, see oli kriminaalne aeg. Kuidas oli see nii organiseeritud, et autojuhtidel oli turvaline ja kaup jõudis ka turvaliselt kohale?

Nojah, eks ikka turvalisust oli tekitatud, aga relvalubasid me ei võtnud. Sellepärast, et kui võtad relvaloa, siis pead olema kindel, et tulistad esimesena.