Mis lahti! Mets on seeni täis ja roosid õitsevad novembris

Kes on end alles hiljuti metsa seenele seadnud, pole pettuma pidanud. Metsast võib leida veel hulganisti lehter- ja kollakaid torbikseeni (varem tuntud lehter- ja kollakate kukeseentena) ja ka kukeseeni, mitmesugustest erilistest ja vähem tuntud tegelastest rääkimata.

Botaanik Tõnu Ploompuu sõnul pole asjaolu, et veel hilissügisel metsast seeni leida võib, uus normaalsus ega ka imelik nähtus.

“See on vana normaalsus,” muheleb ta. “Aga mis on uus – see on inimeste käitumine. Va­rem ei käidud sedasi metsi mööda ning pärast traditsioonilist seeneaega ei mindudki metsa seeni otsima.”