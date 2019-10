Mis on kõige eestilikum laul? Võrumaal selgitatakse välja

Võrumaa rahvaraamatukogud kutsuvad üles 2.-31. oktoobrini valima kõige eestilikumat laulu.

Milline laul peegeldab kõige paremini Eestit ja eestlust ning annab edasi meie kultuurile omast, küsitakse Võrumaal?

Hääletada saab nii oma arvamust Võrumaa raamatukogudes hääletuskasti lastes kui ka interneti teel, hääletuskeskkond asub siin.

Kindel on, et kõige eestilikum laul kuulutatakse välja 20. novembril Võrumaa Keskraamatukogus, lubavad korraldajad.

„Idee autor on meie teenindusosakonna juhataja Tuuli Kütt,” kiitis kolleegi Võrumaa Keskraamatukogu direktor Inga Kuljus .

„Eks mõjutusi on mitu – laulupeo aasta, kaunima eesti sõna valimine, muusikapäev, raamatukogupäevad, ” selgitas ta.

Kuljus mainis lisaks, et juba esimeste valimiste päevade jooksul on pakutud kõiki tuntud ja ilusaid eesti laule nii, et tulemuste selgitamine saab olema väga põnev!