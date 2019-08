Mis putukalisega on tegu?

Vastus

Vastuse andis Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia peaekspert Veljo Runnel.

Tegu on raisamatjaga, kellel on lestade üleküllus. Lestad kasutavad mardikat transpordivahendina ühe eine juurest järgmise juurde jõudmiseks.

Kas teadsid?

Raisamatjad munevad oma munad surnud loomade jäänustele. Kui munad kooruvad, pistavad emad osa looma lihakehast nahka, seedivad selle ära ja väljutavad siis selle jälle oma järglastele suhu.

Korjuste lõhna tunneb raisamatja juba mitmesaja meetri kauguselt.

Šotimaa Edinburgh'i ülikooli teadlased on teinud kindlaks, et raisamatjade emad söövad oma poegi kui need liiga palju süüa nõuavad. Nii jäävad ellu need, kes küsivad süüa üksnes siis, kui nälg päriselt näpistab.

Allikas: ERR Novaator