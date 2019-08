Moonaküla elanikud lähevad tee-ehituse pärast Rakvere linna vastu kohtusse

Eesti Päevaleht kirjutab, kuidas Moonaküla elanik Triin Saarmäe sõnul ei saanud tema liikumisraskustes ämm lohaka tee-ehituse tõttu algul koduaiast väljagi.

Lisaks on ehitades Saarmäe koduaed mitmest kohast katki tehtud ning on oht, et sademete korral voolab kogu vihmavesi õuele.

Teine elanik Gunnar Viese ütles, et aeda võib nüüd koguneda rohkem niiskust ja krundi väärtus võib väheneda, mistõttu on ainsaks lahenduseks kogu tee üles võtta.

Rakvere linnapea, samuti Moonakülas elava Marko Tormi sõnutsi on praeguseks selgunud, et projekteerides või geoalust määrates on olnud möödapanekuid - põhiliselt on mure kümmekonna kinnistuga, mis jäävad kõnnitee ja teekatte kergitamise tõttu liiga madalale.