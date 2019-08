Moskvas eksponeeritakse teadmata kadunuks peetud MRP salaprotokolli originaali

“Salaprotokolli hoiti Stalini isiklikus seifis, aga hiljem NLKP Keskkomitee arhiivis,” teatas telekanal Rossija.

Molotov-Ribbentropi paktina tuntud lepingu salajase lisa Nõukogude Liidu poolset originaali on varem pikka aega peetud teadmata kadunuks. Seda ei olnud näiteks ka 30 aastat tagasi tegutsenud Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi poolt moodustatud uurimiskomisjoni käsutuses.

Tolle komisjoni töö huvides tõi selle liige, akadeemik Endel Lippmaa USAst rahvusarhiivist protokolli ametlikult kinnitatud koopia. Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongress mõistis 1989. aasta lõpus MRP salaprotokolli hukka ja kinnitas, et see on algusest peale õigustühine.

Nüüd Moskvas avatud näitus "1939. Teise maailmasõja algus" tervikuna on koostatud sellisena, et Nõukogude Liidust Teise maailmasõja puhkemise vastutust võimalikult kaugemale lükata. Näitusel on välja pandud hulk dokumente ka Vene välisministeeriumi arhiivist.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles avamisel, et näitus dokumentidest avab ümberlükkamatute faktide toel pildi sellest, kes saatis maailma koletusse katastroofi. "Lääne pealinnades tehti lootuses kindlustada oma julgeolekut teiste arvelt egoistlik ja samal ajal äärmiselt vähe kaugelenägelik valik lepituseks Hitleri režiimiga".

Telekanal Rossija nimetas MRP salaprotokolli "20. sajandi kõige saladuslikumaks diplomaatiliseks dokumendiks".