Mudilaskoorid laulupeol – äkki on see suur viga?

Lugejad on reageerinud rohkesti ja kirglikult Maalehe ülekutsele kirjutada oma muredest-rõõmudest laulu- ja tantsupeole saamise või sellest eemale jäämise järel.

Näiteks avaldasime loo, kus Ulvi Tamm, kes esimest aastat Hiiumaal, kirjutas: „Kuulsin Teie üleskutsest jagada oma rõõmu ja kurbust laulupeole pääsemise teemadel. Sain viis minutit tagasi kirja, milles teatati, et minu juhendatav Käina-Emmaste mudilaskoor ei pääsenud peole... /---/ Te ei kujuta ette, missugune tunne see on, kui meeletult suurele tööle vesi peale tõmmatakse...”

Sama, mudilaskooride teemat jätkab Jaanus Nurmoja, kes enese tutvustuseks lisab: „Koorijuht saatuse tahtel, laulupeol Kuusalu ja Rakvere Ühendatud Meeskooriga.”

Nurmoja jätkab samuti Ulvi Tamme tsiteerides: “Täiskasvanute koorid said isegi hindega “4” peole. Põhjendatakse sellega, et see ju suurte pidu. Aga kas selle peale mõeldakse, et just lapsed on ju need, kes tulevastel pidudel laulavad. Kui see koorilaulmise pisik juba eos ära tapetakse, polegi ju tulevikus laulukaare all kedagi.”

Kas enesestmõistetav kooriliik?



Seejärel küsib koorijuht: „Peaksime aga küsima, kas mudilaskoorid on ikka enesestmõistetav kooriliik üldlaulupeol?”

Ta jätkab: „Pilguheit ajalukku ütleb, et mitte...