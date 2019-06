Naised ihkavad linna: tuhanded mehed on jäänud maal pruudita ja laste arv aina väheneb

Noarootsis asuvast Höbringi külast on lihtsam üles leida meest kui naist. 4200 hektari suuruse küla kaheksast elanikust on vaid üks naine.

Tolmusest maanteest pisut eemal tara ääres suristab trimmeriga jässakas mees, ise kõrisõlmeni heinapurune, kaitsev mask peas. Väino Tsarentsi kare käepigistus annab aimu, et see käsi suudab talitseda kui tahes jõulist elukat.

“51 aastat olen siin elanud ja pruuti pole leidnud,” ütleb ta otsekoheselt kõige esimese asjana, kui on kuulnud, millest jutt käib.

Väinoga sarnast saatust jagavad kümned tuhanded mehed. Kui vaadata kõiki vanuserühmi, siis on Eestis naisi meestest rohkem, aga kui minna täpsemaks ja võrrelda kõige levinumas pereloomevanuses mehi ja naisi, muutub pilt hoobilt vastupidiseks.

Aga vaatame täpsemalt, kus on meeste ja naiste suhe eriti palju paigast ära. Maaleht palus abi statistikaameti juhtivanalüütikult Alis Tammurilt.