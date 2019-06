Naistevaese küla suurim eksportartikkel on pruudisõled

Maire Aunaste RUS

Lill naistevaesest külast: pruudisõlg. Maire Aunaste

Eelmise nädalani arvasin, et Kokaviidika küla, nagu ka Herbert Ving, on lihtsalt ühe huumorisaate väljamõeldised. Aga Google’i kaart näitas, et sellenimeline küla on olemas ja seegi info oli kirjas, et seal elab 23 inimest!