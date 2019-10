Narva vaikib, aga Tallinn on nõus kurva saatusega maketi hoiule võtma

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet kordab pressiteate vahendusel aasta tagasi Narvale arutamiseks pakutud ideed anda eksponeerimispaigata ja hävinemisohus Vana-Narva makett ajutiselt hoiule Tallinna vanalinna.

„Viimastel päevadel on ajakirjanikud korduvalt küsinud, kas on jõus minu varasem ettepanek Narva kolleegidele seoses nende linna unikaalse maketi paigutamisega. Vastus on seesama, mida ütlesin aasta tagasi: oleme vajadusel valmis kaaluma maketi eksponeerimist lühemaks või pikemaks ajaks Tallinna vanalinnas.

Kui kolleegid Narvas peavad sellist varianti võimalikuks, siis tallinlastele pakub kindlasti suurt huvi tutvuda Vana-Narva maketiga,“ selgitas Svet juba möödunud novembris tehtud ettepanekut.

Narva maketi eksponeerimise võimalike kohtadena nimetas linnaosavanem Katariina kirikut ja Kesklinna Vaba Aja Keskust.

Läinud nädala lõpul saatis Maaleht nii Narva linnapeale kui Narva linnavolikogu esimehele kümme küsimust, mis puudutasid maketi saatust: selle lahtilammutamist ja võimalikku tükkideks jagamist, aga ka autori väidetavat vallandamist linna palgalt.

Praeguseks pole Narvast mingit vastust saabunud.