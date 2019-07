"Need oleks nagu välismaalt pärit!"

Välismaalasele, kes sooviks eesti toiduga tutvust teha, pakuks toitumisnõustaja Teele Teder ennekõike meie juuste, vutimune, kasesiirupit, kasemahla, ehedat suitsusinki ja loomulikult meie musta leiba eheda taluvõiga. "Kui saaksin välismaalasele midagi oma koduköögis pakkuda, siis teeksin talle praegu praekartuleid värske tilli ja kukeseene kastmega, kõrvale pakuksin värskelt hapendatud kurki," ütleb ta.

Eestis on tema hinnangul suurepärane juustuvalik. Talutoodete konkursil üllatasid teda eriti hallitus- ja kõvajuustud. "Need oleks nagu kuskilt välismaalt pärit," nendib ta. "Uskumatu, et sellise kvaliteediga suudetakse meil juuste toota!"

"Arvan, et väiketootjate tooted on palju tervislikumad kui suurtootjate omad," ütleb ta. "Kui lugeda väiketootjate toodete koostisainete nimekirja, siis need on pigem lühikesed ja arusaadavad, mis on väga hea märk. Mida ehedam toode, seda tervislikum."

Ka toodete valmistamise tehnoloogiate koha pealt tuleb tema sõnul väiketootjal tihti paljud asjad käsitsi ära teha, mis suurtootja juures tehtaks erinevate masinatega. "Ka see on tihti tervislikum," leiab ta.