Neljapäeval algas Saaremaa toidufestivaliga Eesti toidu kuu

Septembris on eestlaste toidulaud kohaliku ja värske toidu poolest kõige külluslikum ning seda tuleb väärikalt tähistada. Eesti toidu kuu on sündmus, mis on suunatud nii tavainimestele, tootjatele, töötlejatele, kauplejatele, kokkadele kui ka haridusasutustele.

"Eesti toit on kõigi jaoks oluline, see on osa meie rahvuskultuurist,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

Igal aastal on programmis hulgaliselt toredaid toidule pühendatud üritusi. Eesti toiduteel asuvad toitlustusettevõtted teevad eripakkumisi ja muuseumid pakuvad haridusprogramme.

"Sel aastal on mul aga eriti hea meel selle üle, et Eesti toidu kuu algatusega on liitunud ka Coopi kauplused. See on suurepärane näide ühisest pingutusest, kuidas saame kõik Eesti toidu käekäigu eest hea seista,“ lisas minister Järvik.

Sel aastal on erilise tähelepanu all lapsed ja noored. Alguse saab pilootprojekt „Peakokad koolis“, mille raames alustavad koolide külastamist Eesti peakokad, kes annavad põhikoolides kodundustunde, kokkavad koos lastega ning tutvustavad toiduvalmistamise põhitõdesid. Projekti raames valmis ka õppematerjal retseptide ja videotega, mille leiab veebilehelt www.eestitoit.ee. „Peakokad koolis“ projekti avaüritus toimub 13. septembril kell 13.00 Jüri Gümnaasiumis.

10. septembril jõuab ETV 2 ekraanile eelkooliealistele ja esimese kooliastme lastele mõeldud vahva telesaade „Magus molekul“, mis kombineerib toidutegemist ning vahvaid teaduskatseid.

Eesti toidu kuud tähistati esmakordselt 2015. aasta septembris. Eelmisel aastal külastas Eesti toidu kuul korraldatud üritusi ligi 75 000 inimest.

Toidukuu on osa müügiedenduskavast "Eesti toit 2015–2020", mille alla kuulub Eesti toidu kuu, Eesti toidutee, aasta toidupiirkonna valimine ja avatud toidutööstuste nädal.